Skriniar al Paris Saint Germain dalla prossima stagione ma in queste ultime ore della sessione invernale di mercato si proverà ad anticipare l'operazione. L'Inter avrebbe rifiutato una prima offerta di 10 milioni e ne vorrebbe il doppio per liberare il difensore slovacco già a gennaio. Per la sua sostituzione si monitorano i profili di Lindelof del Manchester United e, più defilato, di Djalò del Lille

Tutto fatto per il passaggio di Milan Skriniar al Psg. Il difensore slovacco dell'Inter ha un accordo per la prossima stagione con il club francese ma in queste ultime ore di calciomercato si proverà ad anticipare l'operazione. L'Inter avrebbe rifiutato una prima offerta dei francesi di 10 milioni di euro rilanciando per il doppio della cifra. Si attendono nuovi sviluppi e intanto cominciano a circolare i nomi di possibli sostituti. Un profile che interessa molto è quello dello svedese del Manchester United Victor Lindelof (28 anni), ma in questo caso ci sarebbe da lavorare sulla formula: l’Inter preferirebbe il prestito, soluzione non gradita dagli inglesi che aprirebbero solo a una cessione a titolo definitivo