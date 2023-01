Nessun rilancio dal Psg per Milan Skriniar nell’ultimo giorno di mercato con la conseguenza che a questo punto il difensore resterà all’Inter fino a giugno. Queste le ultime notizie, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, sulla vicenda del capitano nerazzurro, che ha deciso di non rinnovare con l’Inter e che ha già firmato un contratto preliminare con il club parigino valido dal primo luglio. Il Psg aveva provato ad anticipare l’arrivo di Skriniar di sei mei, offrendo circa 10 milioni all’Inter, che però per far partire il difensore adesso ne chiedeva almeno il doppio. Nessuna partenza anticipata dello slovacco e non sono attesi dunque altri colpi di scena, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale e il mercato dell’Inter a questo punto può considerarsi chiuso: nelle ultime ore si era parlato di un interesse del club nerazzurro per Demiral dell’Atalanta, difensore turco individuato come sostituto dello slovacco. Che invece resterà ancora a Milano fino al termine della stagione.