Dopo il poco minutaggio in stagione, Lazetic è pronto a cambiare maglia e si trasferirà in prestito all'Altach, squadra austriaca allenata da Klose. Il suo passaggio è in dirittura d'arrivo

Marko Lazetic lascia il Milan. Nonostante il calciomercato in entrata sia chiuso, per le squadre di Serie A è ancora possibile fare colpi in uscita e questo è il caso del Milan. Lazetic, infatti, è a un passo dall'approdare in prestito all'Altach, squadra austriaca allenata da Miroslav Klose. In Austria, il calciomercato chiude il 6 febbraio e per questo motivo il club rossonero non ha avuto fretta nel concludere l'operazione. Attualmente, la squadra austriaca allenata da Klose si trova al decimo posto (il terzultimo) in campionato.