In Turchia il mercato chiude mercoledì 8 febbraio: entrambe le due big hanno chiesto Zaniolo alla Roma che, però, non ha aperto al prestito, la linea rimane quindi solo e sempre per la cessione a titolo definitivo. La situazione

Il mercato è finito, ma non dovunque. In Turchia, infatti, di tempo ce n'è ancora e ce ne sarà fino a mercoledì 8 febbraio, ecco perché la questione Zaniolo potrebbe ancora vivere un nuovo colpo di scena. Galatasaray e Fenerbahce hanno infatti chiesto il giocatore alla Roma. Il club giallorosso, però, non ha aperto al prestito: la linea rimane quindi solo e sempre per la cessione a titolo definitivo. Gala e Fenerbahce sono club ricchi: da capire se arriverà un'offerta vera e propria e se ci sarà l'apertura del calciatore ad un trasferimento definitivo in Turchia.