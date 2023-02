Il sì di Zaniolo al Gala

In Turchia, infatti, il calciomercato è ancora aperto per due giorni (chiuderà ufficialmente l'8 febbraio) e dopo la rottura tra il giocatore e la Roma (seguita al rifiuto da parte di Zaniolo a trasferirsi al Bournemouth che aveva offerto 30 milioni), il Galatasaray ha presentato alla Roma un’offerta da 22 milioni di euro, inclusi bonus facili da raggiungere, e al giocatore una proposta di ingaggio da 3 milioni circa a stagione.



Zaniolo, dopo aver parlato con alcuni ex Serie A che attualmente giocano nel “Gala” (Mertens, Torreira, Icardi; l’allenatore invece è l’ex interista Buruk Okan), avrebbe dato apertura totale al trasferimento; l’offerta però non soddisfa la Roma, che ha rifiutato la prima offerta.