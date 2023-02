L'affare tra la Roma e il Galatsaray è arrivato alle battute finali e nelle prossime ore Nicolò Zaniolo partirà per la Turchia. Nella notte le due società hanno lavorato ai contratti e definito i dettagli: per il giocatore pronto un quadriennale a 3,5 milioni netti a stagione, con una clausola rescissoria da 35 milioni

Nicolò Zaniolo al Galatasaray, adesso ci siamo. Dopo i contatti avviati da giorni tra la Roma e il club turco, l'affare è arrivato alle battute finali. Nonostante il terremoto che ha devastato la parte del confine tra Turchia e Siria abbia rallentato la trattativa, le parti sono rimaste in contatto anche nella notte per limare gli ultimi dettagli e per giungere a un'intesa totale: sono state sistemate le questioni contrattuali e nel pomeriggio di oggi, martedì 7 febbraio, è prevista la partenza di Zaniolo per la Turchia.