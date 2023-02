Nicolò Zaniolo è a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray. L'annuncio da parte del club turco è arrivato tramite un video pubblicato sui social, nel quale il giocatore si è detto molto dispiaciuto per la situazione dovuta al sisma avvenuto lo scorso 6 febbraio. In particolare, ha voluto ricordare Muhammed, un giovane tifoso del Galatasaray che nei giorni scorsi sui social aveva condiviso la gioia per il suo arrivo e che ieri è stato ritrovato deceduto sotto alcune macerie. Per omaggiarlo, Zaniolo ha stampato una maglia con il suo nuovo numero di maglia (il 17) e il nome Muhammed. All'interno del comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Galatasaray viene anche annunciata un'amichevole con la Roma che verrà giocata durante il 2023 i cui ricavi verranno interamente devoluti alle popolazioni turca terremotata.