Rossi torna alla Spal: contratto fino a giugno

La nota del club

"S.P.A.L. - si legge sui canali ufficiali della società emiliana - comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023 con l'attaccante Giuseppe Rossi. Dopo l’esperienza ferrarese della scorsa stagione, nella quale ha realizzato 3 reti decisive per il raggiungimento degli obiettivi del Club nelle 14 partite giocate in Serie B, l’attaccante italo americano classe 1987, torna a vestire la maglia biancazzurra anche nella presente stagione sportiva". L'ex attaccante della Nazionale italiana, che tra gli altri club ha giocato anche con Manchester United e Villarreal in Europa e Parma, Fiorentina e Genoa in Serie A, vestirà la maglia numero 49.