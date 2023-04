Il general manager della Roma a Sky prima della partita, tra mercato e calcio italiano in Europa: "Smalling? Tutti vogliamo proseguire insieme. Aouar è un grande giocatore ed è spesso stato accostato a noi, ma non ha già fatto le visite. Futuro Dybala? Dovremmo goderci di più il fatto che sia qui con noi" FEYENOORD-ROMA LIVE Condividi

Smalling, Aouar, Dybala e non solo. Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport nel pre gara dell'andata di Europa League col Feyenoord, toccando tanti temi. A partire dall'imminente rinnovo di Smalling, a un passo: "Non abbiamo mai nascosto che tutti volevamo proseguire insieme - sono state le sue parole -, non è ancora finita ma in settimana ci saranno novità. Noi in pole su Aouar? Non voglio essere come la Ferrari che ne fa tante e poi non vince (ride, ndr). Non è il momento di parlarne, è un grande giocatore e spesso è stato accostato alla Roma, vedremo cosa accadrà. Ha già fatto le visite? No…"

"Dovremmo goderci di più Dybala" Il GM della Roma ha poi proseguito parlando dell'argentino: "Sul futuro di Dybala voglio dire una cosa, il futuro è adesso, è la partita che stiamo per giocare. Il calcio è il calcio, in ogni sessione di mercato può succedere qualsiasi cosa. Mi spiace che un club come la Roma sia riuscita a prendere Dybala e poi si parli solo del suo futuro. Penso dovremmo goderci di più il fatto di averlo in squadra che domandarci cosa succederà. Per certo non conosco nemmeno il mio di futuro…"