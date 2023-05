Terza promozione in A negli ultimi dieci anni per il Frosinone che ha tempo per programmare il nuovo salto in serie A con il desiderio di restarci. Molto lavoro attende il direttore generale Guido Angelozzi con tanti elementi saliti alla ribalta del mercato dopo una stagione di alto livello e tanti prestiti che dovranno essere ridiscussi con le diverse società. Sono 13 i giocatori della rosa attuale che non sono infatti di proprietà del Frosinone e molti di questi sono stati fondamentali per la promozione