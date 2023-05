Dopo la vittoria della Liga il presidente blaugrana ha parlato del possibile ritorno a casa del campione argentino: "Faremo di tutto per riportare Messi al Barça. Abbiamo salvato il club dal punto di vista economico e ora stiamo lavorando per creare una squadra sempre più competitiva". I tifosi sognano, considerando anche il momento particolarmente complicato che Leo sta vivendo al Psg

Lionel Messi e il Barcellona , la storia potrebbe presto ricominciare. Non solo un sogno per i tifosi blaugrana, a confermare la suggestione è stato il presidente Joan Laporta , che dopo la conquista della 27^ Liga ha parlato del possibile ritorno del campione argentino. Intervenuto al canale Twitch Jijantes, Laporta è stato chiaro sulla questione: " Faremo tutto il possibile per riportare Messi al Barça ", le sue parole.

Il momento di Messi

Laporta ha dunque acceso le speranze dei tifosi del Barcellona, che contano anche sulla possibile voglia di Messi di tornare nel club in cui è diventato grande. L'argentino sta vivendo un momento particolarmente complicato: dopo il viaggio per questioni di sponsor in Arabia Saudita non autorizzato dal Psg e la successiva sospensione da parte del club, Leo è tornato in campo con i parigini nel match vinto 5-0 al Parco dei Principi contro l'Ajaccio ma è stato accolto male dai tifosi, che lo hanno fischiato ad ogni tocco di palla. Dalla Francia sono inoltre circolate delle voci su un accordo già raggiunto con gli arabi dell'Al-Hilal, prontamente smentite dal padre. Adesso, però, con le dichiarazioni di Laporta tutto potrebbe cambiare: il Barcellona ci prova, Messi può tornare a casa.