Non solo la questione legata al futuro direttore sportivo: la Juventus sta pensando anche alle mosse di mercato per la prossima stagione. A partire dal tema Di Maria, con il club orientato a non rinnovare il contratto dell'argentino. Mentre su Vlahovic la riflessione inizierà solo in caso di un'offerta concreta da parte del Bayern

La Juventus pensa al futuro. Non soltanto per quanto riguarda la definizione e la scelta del nuovo direttore sportivo, ma anche sulle strategie di mercato. A partire da alcuni nodi non secondari. Come la questione legata al contratto di Di Maria. La società si sta orientando sulla volontà di non rinnovare il contratto dell’argentino campione del mondo: il rapporto tra il costo dell’ingaggio e il rendimento dimostrato in campo è ritenuto non più adeguato ai piani della prossima stagione.