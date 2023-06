I Blues lavorano alle uscite e tre giocatori sono finiti nel mirino di club arabi: Mendy e Ziyech hanno proposte da parte di Al-Ahli e Al-Nassr, mentre Koulibaly, già cercato dall'Inter, ha ricevuto un'offerta da 30 milioni l'anno per tre anni dall'Al-Hilal. Richieste dall'Arabia Saudita anche per Lukaku, che però vuole rimanere all'Inter

Nella passata stagione non ha badato a spese, adesso però il Chelsea inizia a pensare ad alcune possibili uscite. Le richieste non mancano e per diversi giocatori dei Blues risuonano sirene arabe. Nel mirino dei club sauditi, nelle ultime ore, sono finiti Edouard Mendy, Hakim Ziyech e Kalidou Koulibaly. Il portiere è cercato dall'Al-Ahli, mentre per il trequartista marocchino si è fatto avanti l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il difensore senegalese ex Napoli, che era stato cercato anche dall'Inter, la proposta importante è arrivata dall'Al-Hilal: a Koulibaly è stato offerto un contratto di tre anni a 30 milioni l'anno.