Benjamin Tahirovic è un nuovo giocatore dell'Ajax . Il centrocampista classe 2003 saluta la Roma a titolo definitivo : operazione da 7,5 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus , con i giallorossi che hanno mantenuto il 15% sulla futura rivendita del ragazzo. Il club olandese ha chiuso l'accordo senza svolgere le visite mediche per anticipare la concorrenza, visto che per Tahirovic si erano mossi sia club italiani che stranieri. " Benjamin è un centrocampista forte con ottime qualità nel possesso palla - ha dichiarato Sven Mislintat, direttore sportivo dell'Ajax. È un grande talento con una grande mentalità. Tra qualche giorno si recherà ad Amsterdam per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con noi".

Tahirovic ha scelto il progetto Ajax

La scelta del giovane centrocampista giallorosso è ricaduta proprio sul progetto Ajax, il più interessante per un ragazzo della sua età e del suo talento. Prodotto del settore giovanile della Roma, Tahirovic è stato lanciato in prima squadra nella stagione appena terminata da José Mourinho. Il centrocampista bosniaco ha collezionato 13 presenze stagionali, 11 in Serie A e 2 in Coppa Italia.