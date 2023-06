I nerazzurri hanno abbandonato la pista che porta al difensore spagnolo, in scadenza di contratto con il Chelsea. I nerazzurri avevano in pugno Azpilicueta, aspettavano solo che si liberasse dai Blues per chiudere l'accordo: tuttavia il calcitore avrebbe scelto l'Atletico Madrid per motivi familiari

L' Inter ha abbandonato la pista che porta a Cesar Azpilicueta . Il club nerazzurro aveva in pugno il difensore spagnolo e aspettava solamente che si liberasse dal Chelsea (il suo contratto è in scadenza) per chiudere definitivamente l'accordo. Alla fine, però, per una scelta familiare il calciatore classe '89 avrebbe scelto di proseguire la sua carriera all'Atletico Madrid.

"Frattesi? Non è facile, il prezzo continua a salire"

Intanto l'Inter continua a lavorare sulle operazioni in entrata. Beppe Marotta, intervenuto al galà di apertura del calciomercato a Rimini, ha parlato di Davide Frattesi: "Non è una questione facile - ha ammesso l'amministratore delegato nerazzurro -, perché Carnevali è molto bravo e sa destreggiarsi benissimo in questo tipo di situazioni. Non ha ancora ricevuto tutte le offerte, per questo il prezzo di Frattesi continua a salire".