L'ad nerazzurro ha parlato di diverse situazioni di calciomercato legate ai nerazzurri: "Per Brozovic erano cambiati i termini e avevamo chiuso la porta, ora la situazione si può riaprire. Frattesi è un giocatore che ci piace. Lukaku? Il Chelsea dovrà valutare se potrà far parte o meno del nuovo progetto tecnico. Aspettiamo una risposta da Azpilicueta: sta valutando offerte dalla Spagna. Ancora nessuna offerta ufficiale per Onana"

"Lukaku? Dobbiamo essere ambiziosi. Aspettiamo risposta da Azpilicueta"

Marotta successivamente ha parlato anche di Lukaku: "Un dirigente deve essere ambizioso e avere l'asticella molto alta, ma c'è sempre da guardare alla sostenibilità. L'operazione Lukaku, quando venne acquistato dal Chelsea, fu condotta dalla vecchia proprietà: ora la nuova dirigenza deve valutare se il giocatore farà parte del progetto. Qualora non dovesse essere così le loro strategie cambierebbero: dovrebbero metterlo sul mercato, ma a quel punto non potrebbero aspettarsi cifre tanto importanti. Già l'offerta arrivata dall'Arabia mi pare fosse intorno ai 50 milioni, che potrebbe essere un primo target di riferimento ma è ancora molto lontano dalla cifra che abbiamo chiesto, e ottenuto dai Blues, di 115 milioni". In chiusura una battuta su Azpilicueta e Onana: "Non nascondo che è un giocatore che ci piace. Al di là delle qualità tecniche, ha dalla sua una grande esperienza e un'importante cultura della vittoria. Rappresenta quell'elemento fondamentale in uno spogliatoio. Lui è spagnolo, pare sia allettato da qualche proposta ricevuta dalla Spagna e sta valutando il da farsi: è normale sia così ed è rispettoso da parte nostra aspettare una sua risposta. Per Onana non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale dal Manchester United".