“È un’operazione che entrerà nella storia, siamo orgogliosi e vedo Sandro contento e tranquillo". Di ritorno da Newcastle anche il procuratore di Tonali, Giuseppe Riso, ha commentato il buon esito della trattativa tra i rossoneri e i Magpies: "La soddisfazione è tanta e colgo l’occasione per ricordare Mino perché manca tanto e perché ha cambiato il nostro modo di lavorare: lo ha migliorato e ha dato anche una mano a voi, creando uno show, un’attrazione. Mi piacerebbe che venisse organizzato un premio per ricordare Mino perché se lo merita. Se è stata una scelta del Milan o di Sandro? È andata come ho già spiegato: quando si affacciano società come il Newcastle e proprietà così importanti della Premier, la Nba del calcio, è giusto che tutte le parti si siedano e ragionino".