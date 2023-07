Non solo Roma e Milan, anche la Juventus è interessata a Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham. In caso di parrtenza di Vlahovic (via solo per un'offerta particolarmente vantaggiosa), i bianconeri hanno messo nel mirino l'attaccante degli Hammers. Tra i profili seguiti c'è anche Noah Okafor, attaccante del Salisburgo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

E' uno degli attaccanti più richiesti sul mercato di Serie A. Gianluca Scamacca continua a essere nei pensieri delle big italiane e a Roma e Milan, particolrmente interessate all'attaccante del West Ham, si è aggiunta, nelle ultime ore, anche la Juventus. I bianconeri hanno chiesto informazioni per il giocatore per farsi trovare pronti, soprattutto, in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Sono diversi i club interessati all'attaccante della Juve che potrebbe partire in caso di offerta particolarmente vantaggiosa. Per questo motivo, i bianconeri stanno monitorando il giocatore e avrebbero preso contatti con il West Ham per stabilire una via per il dialogo. Differentemente da Roma e Milan, che finora hanno provato a sondare il terreno per un prestito con gli Hammers, in caso di cessione di Vlahovic, la Juve potrebbe prendere l'ex Sassuolo anche a titolo definitivo, una questione che avvantaggerebbe i bianconeri rispetto a giallorossi e rossoneri.

Prima stagione in Premier complicata per Scamacca La prima stagione in Premier League di Gianluca Scamacca non è stata semplicissima. Il giocatore ha disputato, in totale, 27 partite segnando 8 gol ma da gennaio ha dovuto fare i conti con dei problemi ad un ginocchio che lo hanno costretto prima a ricorrere a cure conservative, per evitare l'intervento chirurgico, resosi poi necessario. Per questo motivo, Scamacca, ha saltato tutta la parte finale di stagione, compresa la finale di Conference League disputata e vinta dal West Ham contro la Fiorentina.

Piace anche Okafor, attaccante del Salisburgo Non solo Scamacca, la Juve tiene d'occhio anche Noah Okafor, l'attaccante del Salisburgo che è particolarmente apprezzato a Torino. Il giocatore, classe 2000, in forza al Salisburgo può vantare già una buona esperienza in ambito internazionale e nella scorsa stagione ha disputato, con il suo club, 32 partite segnando in totale 10 gol, 3 dei quali in Champions League. Il suo avlore si aggira intorno ai 20 milioni di euro e nell'ultima parte della scorsa stagione è stato fermo per un infortunio al piede.