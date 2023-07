Oltre ad Onana fra i cedibili in casa Inter c'è anche Robin Gosens, l'esterno ex Atalanta che con l'esplosione di Dimarco non ha avuto grandi spazi da parte di Simone Inzaghi. Per lui possibile ritorno in patria al Wolfsburg ma la cifra richiesta dall'Inter, vicina ai 18 milioni di euro, è ben lontana dalle proposte del club tedesco che con il giocatore invece ha già trovato un accordo di massima

Un affare ancora non definito ma che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Robin Gosens è pronto a lasciare l'Inter e potrebbe tornare in Germania nelle file del Wolfsburg; l'esterno sinistro, che in nerazzurro ha avuto meno spazi del previsto per diversi infortuni e soprattutto per la contemporanea esplosione nel ruolo di Federico Dimarco, sta lavorando ad un accordo di 5 anni con il club tedesco. Ancora lontana invece l'intesa fra il Wolfsburg e l'Inter che chiede per la cessione dell'esterno tedesco almeno 18 milioni di euro