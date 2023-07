Dopo la clamorosa rottura con l'Inter che si è tirata fuori dalla corsa all'attaccante, per Lukaku si aprono diversi scenari per il futuro: dall'ipotesi Juventus al Chelsea da separato in casa. Intanto, l'attaccante lunedì si presenterà al ritiro dei Blues. E l'Arabia osserva con interesse la situazione

Lo scorso mercoledì, la Juventus ha offerto 37.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus al Chelsea , ricevendo anche il gradimento da parte dello stesso Lukaku alla destinazione torinese. E se da un lato i bianconeri sembrano avere la strada spianata per arrivare all'attaccante belga, dall'altro c'è da piazzare Dusan Vlahovic in tempi relativamente brevi. Cosa tutt'altro che facile .

Chelsea da separato in casa o Arabia

Che Lukaku non voglia tornare al Chelsea è cosa risaputa. Il club inglese, che ha sotto contratto l'attaccante, è in cerca della soluzione migliore sul mercato. L'ipotesi di un suo impiego da protagonista in maglia dei Blues in vista della prossima stagione è a oggi remota.

L'attaccante si presenterà lunedì in ritiro a Cobham

Intanto, lunedì l'attaccante sarà in ritiro a Cobham ma non dovrebbe prendere parte alla tournée negli USA. Possibilità Arabia: nelle scorse settimane, sondaggi da parte della Saudi League che Lukaku non ha mai preso in considerazione. Ma gli scenari, come quello di un caldo weekend di luglio, cambiano.