Classe 2003, ha lasciato l'Uruguay all'età di 4 anni ma gioca per la celeste, con cui ha appena vinto il Mondiale U20 battendo l'Italia in finale. Alto un metro e 93, forte fisicamente, da bambino viveva nella stessa città di Messi e dell'idolo Luis Suarez. Ha un passato da centrocampista e studia già da allenatore (per migliorare il proprio gioco)

