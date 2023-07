Tra i nomi che i biancocelesti stanno osservando per rinforzare il centrocampo, spunta anche quello di Fred del Manchester United. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024: c'è la concorrenza del Galatasaray

La richiesta del Manchester United è di circa 15 milioni di euro . Gli inglesi sono in attesa di una offerta ufficiale da parte dei biancocelesti: il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024. L'ingaggio si aggira attorno ai 3 milioni di euro , ma c'è la concorrenza del Galatasaray . Idee chiare dal punto di vista tattico per Sarri, con Sow che potrebbe agire da mezzala , e Fred da regista .

I numeri di Fred allo United

Arrivato in Inghilterra nel 2018 dallo Shakhtar per 60 milioni di euro, è sceso in campo con la maglia dei Red Devils in 213 occasioni. Nella sua esperienza inglese ha fin qui messo a segno 14 reti e 19 assist: nell'ultima stagione è stato protagonista di 56 partite tra tutte le competizioni, realizzando 6 gol e altrettanti assist.