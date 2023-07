Nonostante la presenza in ritiro dell'agente del nigeriano nella serata di domenica, non c'è stato l'incontro con De Laurentiis per provare a definire il rinnovo dell'attaccante. L'incontro tra l'entourage del calciatore non è in programma nemmeno oggi CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE



Toccata e fuga nel ritiro di Castel Di Sangro, troppo poco per discutere di un argomento così complesso come quello del rinnovo di Osimhen. La presenza nella serata di ieri, domenica 30 luglio, nel ritiro del Napoli di Roberto Calenda, agente dell’attaccante nigeriano, faceva presagire a un imminente incontro (quello dove si sarebbero dovuti definire tutti i dettagli) con Aurelio De Laurentiis in merito al prolungamento del contratto di Osimhen, ma così non è stato. L’agente dell’attaccante del Napoli si è presentato nel ritiro azzurro di Castel Di Sangro intorno alle 20 di domenica per salutare il suo assistito e risolvere una questione legata agli sponsor e poi ha salutato tutti ed è andato via. Nulla più.

Incontro De Laurentiis-agente Osimhen: ci sarà ancora da attendere Tra l’agente di Osimhen e il presidente del Napoli De Laurentiis non c’è dunque stato l’atteso incontro per discutere del rinnovo, e il faccia a faccia non ci sarà nemmeno oggi, lunedì 31 luglio. Al momento la situazione relativa al contratto del nigeriano resta sempre la stessa: ci sono ancora distanze sul valore della clausola di rescissione da inserire nel nuovo contratto (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro, anziché sui 200 inizialmente chiesti dal presidente del Napoli) e sull’ingaggio (che, bonus compresi, sarà quasi raddoppiato). Distanze che si conta di colmare nel prossimo incontro tra le parti. Per il quale, però, ci sarà ancora da pazientare.