Le parole a Le Parisien di Milan Skriniar che rivela come i contatti tra lui e il club parigino andassero avanti "da oltre un anno". E sulla scelta fatta nessun dubbio: "Ho firmato per cinque anni, voglio restare qui a lungo e vincere tutto"

L'ultimo anno trascorso in maglia Inter , il passaggio al Psg con "contatti da oltre un anno" e l'infortunio. C'è tutto questo nelle parole di Milan Skriniar concesse a Le Parisien, con il difensore pronto ad affrontare i suoi ex compagni di squadra nella sfida amichevole che attende i parigini, domani 1 agosto alle ore 12:00 contro gli uomini di Simone Inzaghi .

"Voglio restare qui a lungo"

Sulle colonne de Le Parisien, Milan Skriniar non nasconde l'entusiasmo della scelta di volare a Parigi: "Sono molto felice e orgoglioso di far parte di questo fantastico club formato da giocatori incredibili. Il Psg è un grande club, voglio rimanere a lungo a Parigi. Voglio far parte di questa famiglia. Fin dai primi contatti non c'erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Non ho mai smesso di crederci" . Idee chiare anche sugli obiettivi: "Voglio vincere tutto".