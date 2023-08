Fabinho all'Al Ittihad, presentazione senza cani... ma con la tigre. VIDEO

I cani no, ma le tigri sì. L'Al Ittihad ha presentato Fabinho con un video molto particolare, che riprende le voci che avevano trasformato la lunga trattativa in un vero e proprio intrigo, tra divieti e precetti particolari sul possesso degli animali in alcuni Paesi.

La ricostruzione

Molti giornali inglesi nelle scorse settimane avevano riportato delle difficoltà dell'accordo tra club e giocatore. Motivo? I bulldog francesi di Fabinho.

Secondo un'interpretazione della sharia, possedere un cane in casa sarebbe permesso solo per motivi di caccia, protezione, lavoro o assistenza (es. per i non vedenti). Inoltre, ad alcune razze non sarebbe consentito l'ingresso in Arabia Saudita e fra quste ci sarebbero anche i cani di Fabinho (con l'Al Ittihad chiamato a presentare una deroga al governo per ufficializzare l'operazione).