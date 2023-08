Due messagi con un post solo. Nell'epoca del mercato che si fa anche sui social, Mourinho continua il suo personale show comunicativo, costellatto di segnali di frustrazione nemmeno troppo velati, dando un colpo al cerchio e uno alla botte in un'unica mossa, come sempre ben studiata. Con un post sul suo profilo Instagram, infatti, l'allenatore portoghese annuncia di fatto la cessione di Ibanez all'Al-Ahli, anticipando non solo la società ma anche la definitiva chiusura dell'operazione. Da quanto ci risulta, infatti, se è vero che il giocatore ha già trovato, anche senza troppi problemi, l'accordo col club arabo, quello tra l'Al-Ahli e i giallorossi non è ancora stato definito negli ultimi dettagli sebbene nelle ultime ore ci siano stati dei decisi passi in avanti, con gli arabi che sono saliti a 25 milioni più 3 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita. "Sii felice “garoto” (il soprannome di Ibanez, ndr). So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta, ora potrai pagare una cena degna di questo nome a me e a tutto il mio staff. Goditi l'Arabia Saudita", la prima parte del messaggio del portoghese. Che ancora una volta usa i social per entrare a gamba tesa sul mercato, come a scuotere una società secondo lui, ma anche secondo i tifosi, ancora troppo ferma in entrata, come dimostra la classifica dei soldi investiti nei cartellini dei giocatori in Serie A, nella quale i giallorossi sono ancora gli unici fermi a zero.