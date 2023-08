Non bastavano l'addio di Lionel Messi e il caso, per ora irrisolto, di Kylian Mbappé: adesso c'è anche Neymar, che vuole lasciare il Psg. Non c'è pace per i campioni di Francia, e di questa nuova grana dà notizia l'edizione online di 'L'Equipe', che spiega come, in un colloquio avvenuto ieri con il presidente Al-Khelaifi, il brasiliano abbia chiesto di essere ceduto entro la fine di questa finestra estiva di mercato.