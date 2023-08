Nelle scorse José Mourinho lo aveva salutato con un post su Instagram, ora Roger Ibanez è davvero a un passo dal salutare la Roma per trasferirsi Al-Ahli . Manca solo l’ultimo step delle visite mediche, che il difensore sosterrà nelle prossime ore (nella giornata di martedì 8 agosto). Tra Roma e il club arabo l’accordo è totale: dalla cessione del difensore i giallorossi incasseranno 2 8.5 milioni di euro più ulteriori tre milioni di bonus facilmente raggiungibili. Inoltre la Roma manterrà il 20% sulla futura rivendita , con il club arabo (e non la Roma) che pagherà il contributo di solidarietà di circa 1.5 milioni di euro . Sul calciatore, ricordiamo, c’era anche il Nottingham Forest che era arrivato a offrire 25 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita, ma la proposta era in prestito con obbligo di riscatto.

Roma, il punto sul mercato in entrata

Dopo la cessione di Ibanez la Roma lavorerà ai movimenti in entrata: si continua a trattare con il Santos per Marcos Leonardo a caccia dell’intesa, con il giocatore che spinge per vestire il giallorosso. Si attende inoltre sempre il via libera definitivo del Paris Saint-Germain per la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista Renato Sanches. Oltre a loro, la Roma è al lavoro per rinforzare la rosa di José Mourinho con un altro attaccante e un nuovo difensore.