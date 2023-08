Un attaccante esperto e forte fisicamente da regalare a José Mourinho. La Roma , forte anche degli introiti della cessione di Ibanez all’Al-Ahli (operazione da 28.5 milioni di euro più 3 di bonus e 20% sulla futura rivendita), pensa a Duvan Zapata dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo . I due club inizialmente si sono seduti intorno allo stesso tavolo per discutere di Muriel, idea non del tutto decollata, spostando poi l’attenzione proprio su Zapata. Primi contatti e idea che potrebbe presto diventare sempre più concreta , con la Roma che dunque valuta con attenzione la prima punta colombiana che, ricordiamo, è in scadenza nel 2024 con l’Atalanta.

Si insiste per Marcos Leonardo: Renato Sanches il prescelto

Roma che inoltre continua a insistere per Marcos Leonardo del Santos. Si continua a lavorare per cercare di trovare l'intesa totale sul prezzo del trasferimento e sulle modalità di rateizzazione dei 18 milioni proposti (10 base fissa e i 8 di bonus). Dopo la cessione di Ibanez, però, il Santos – sapendo di una maggiore disponibilità economica dei giallorossi – ha alzato le richieste economiche per il trasferimento dell'attaccante. A centrocampo, invece, il giocatore scelto è sempre Renato Sanches: si attende il via libera del Psg al trasferimento in prestito.