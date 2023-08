Dopo il sondaggio dell'Inter per il suo ex attaccante, oggi al Bologna, l'allenatore rossoblù ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cesena: "Marko ha fatto una buona preparazione, ora sta bene. Sa cosa penso e so cosa pensa Marko, anche la società sa cosa penso. Domani gioca, sul mercato parlate con Sartori, Di Vaio, Fenucci perché sono loro che prendono le decisioni"

INTER, SONDATO ARNAUTOVIC PER L'ATTACCO