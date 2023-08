Sono quattro i profili dei centrocampisti che la Juventus segue, nel caso volesse rinforzare il reparto: in lista ci sono Khéphren Thuram (il figlio minore di Lilian), il fiorentino Amrabat, il ghanese dell'Arsenal Thomas Partey e il giovane Diarra dello Strasburgo. Quest'ultimo sarebbe il preferito: potrebbe arrivare nel caso in cui l'insistenza della Lazio per avere Rovella portasse i dirigenti juventini a cedere l'ex centrocampista di Genoa e Monza

Juve, quattro profili per il centrocampo

Nella lista dei centrocampisti che piacciono alla Juve c’è dunque il figlio minore di Thuram, Khéphren: centrocampista nato nel 2001 a Reggio Emilia (quando il padre giocava in Italia) e cresciuto nelle giovanili del Monaco. Da quattro stagioni è in forza al Nizza, con 36 presenze nell’ultimo campionato e 4 reti. Accanto a questo profilo, ci sono poi due nomi più pesanti e meno giovani. Il primo è il centrocampista della Fiorentina e del Marocco Sofyan Amrabat: 26 anni, uno dei protagonisti dell’ultimo mondiale in Qatar. Per ora con il club viola non ci sono stati ancora contatti. E poi Thomas Partey. ghanese dell’Arsenal ed ex Atletico Madrid che ha però già 30 anni. Il preferito dei bianconeri in questa lista però sarebbe un profilo decisamente più giovane: Habib Diarra, 19 anni, centrocampista dello Strasburgo. Il classe 2004 vanta già diverse presenze con le nazionali giovanili francesi e negli ultimi due anni in Ligue 1 ha giocato quattro volte. Un acquisto eventualmente in chiave futuro, che intriga la Juve più di tutte le altre opzioni.