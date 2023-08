bacheca vuota

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham e diventare in estate un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Col club campione di Germania (da 11 anni di fila) potrebbe finalmente mettere in bacheca il primo trofeo della sua carriera perché, strano ma vero, Kane non ha mai vinto nulla. E come lui altri volti noti del presente… INCONTRO TOTTENHAM-BAYERN PER IL FUTURO DI KANE - MERCATO LIVE