Il danese lascia la Serie A e vola in Germania: giornata di visite mediche, all'Atalanta una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Potrebbe non essere l'unica cessione in casa nerazzurra: la dirigenza lavora con il Torino per lo scambio Soppy-Singo. Sempre fredda la pista De Ketelaere

Tutto fatto tra l'Atalanta e il Wolfsburg per il trasferimento di Joakim Maehle in Bundesliga: visite mediche per l'esterno danese che diventerà biancoverde per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Il classe 1997 lascia il campionato italiano dopo tre stagioni, nell'ultimo campionato ha collezionato 3 gol e 2 assist in 30 presenze.