Per l'attacco Duvan Zapata, in campo nell'amichevole dell'Atalanta contro la Juventus, è sempre più vicino: si proverà a chiudere a inizio settimana. Doppia operazione con il Psg: in giallorosso Leandro Paredes e Renato Sanches

Dopo l'addio di Matic direzione Rennes , la Roma si concentra sulle entrate. Giorni decisivi per l'attaccante da regalare a José Mourinho e per un doppio arrivo dal Psg per il centrocampo: Leandro Paredes e Renato Sanches . I dettagli

Il club giallorosso ha ormai l'accordo con Duvan Zapata , e a inizio settimana cercherà di chiudere anche con l ’Atalanta che continua a chiedere per il prestito circa 3 milioni di euro : i giallorossi contano di arrivare al massimo a 2, con 7 milioni per il diritto di riscatto . Prima però i nerazzurri vogliono portare a termine l'affare De Ketelaere : parti che si sono avvicinate , cauto ottimismo. Con il Milan c'è già l'accordo da tempo: prestito con diritto di riscatto .

Doppio affare con il Psg: Paredes e Sanches

Per il centrocampo, la giornata di domenica dovrebbe essere quella decisiva per gli arrivi di Leandro Paredes (sarebbe un ritorno) e di Renato Sanches. Per il primo, si conta di chiudere tra i 3 e i 4 milioni di euro nonostante le richieste pià alte del club francese, mentre per il portoghese si va verso il prestito.