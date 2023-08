Si chiude dunque con le dimissioni il ciclo in azzurro di Roberto Mancini: un ct che ha convocato tanti esordienti in nazionale. L'ultimo è stato il torinista Buongiorno, il penultimo Retegui. Ma dall'inizio della sua avventura sulla panchina dell'Italia sono stati tanti i debuttanti. In totale sono 57 dal suo avvento nel maggio 2018: ecco tutte le "prime volte" degli Azzurri nell'era del Ct in ordine cronologico. CLICCA QUI PER TUTTI GLI ESORDIENTI DI MANCINI