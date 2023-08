Dopi i grandi passi avanti mossi nelle ultime ore, i nerazzurri sono molto vicini a chiudere per il 34enne attaccante austriaco, pronto a rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi: al Bologna andranno circa 10 milioni di euro (8 più 2 di bonus), L'accordo verrà formalizzato in giornata

Marko Arnautovic è molto vicino a far ritorno all’Inter , dove ha già giocato nella stagione 2009/2010, quella conclusa con la conquista del Triplete. I nerazzurri già da giorni hanno virato sul 34enne attaccante austriaco del Bologna e nelle ultime ore hanno mosso grandi passi in avanti, a questo punto decisivi, per portare il calciatore nella rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione. L’accordo con il Bologna è vicino: operazione da 10 milioni di euro complessivi, 8 di parte fissa e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili .

Due anni di contratto per Arnautovic

L’intesa tra Inter e Bologna è dunque già stata raggiunta e nella giornata di lunedì 14 agosto l’accordo verrà formalizzato. Stretta di mano già avvenuta anche tra i nerazzurri e il calciatore in merito al contratto, con Arnautovic che firmerà per due stagioni: resta solo da definire se si tratterà di un biennale o di un accordo per una stagione con opzione per l’anno successivo.