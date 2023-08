Dopo aver chiuso per Leandro Paredes e Renato Sanches, la Roma lavora per rinforzare l’attacco. Si continua a lavorare per arrivare e Duvan Zapata dell’Atalanta, ma al momento manca ancora l’accordo con il calciatore e anche con il club bergamasco, che continua a cambiare le condizioni per privarsi del colombiano. La Roma allora si guarda intorno e ha chiesto informazioni al Chelsea per Armando Broja, albanese classe 2001: i giallorossi vorrebbero l'attaccante in prestito, ma al momento i Blues non aprono a questa formula. Su Broja, ricordiamo, c’è anche il Milan che vorrebbe, così come la Roma, il calciatore in prestito. Giallorossi che valutano anche Willian José, punta centrale classe 1991 di proprietà del Betis Siviglia, autore nel recupero del gol del decisivo 2-1 nel successo sul Villarreal nell’esordio in Liga la scorsa domenica.