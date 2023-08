Sondaggio dei rossoneri per l'attaccante italiano: si pensa a un'offerta in prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Difficile però che la Juve accetti queste condizioni. Broja del Chelsea ed Ekitike del Psg altri nomi in lista

Un nuovo attaccante per Stefano Pioli: è questo uno degli obiettivi del Milan da qui a fine mercato. I rossoneri lavorano per una prima punta in grado di fare il vice Giroud e l'ultima idea (anche per una questione di liste, visto che si tratterebbe di un calciatore italiano) porta a Moise Kean della Juventus. In tal senso i rossoneri pensano a presentare un'offerta in prestito oneroso, a 5 milioni, con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Difficile però che la Juventus accetti questo genere di proposta, con i bianconeri che eventualmente vorrebbero monetizzare per poi reinvestire su altri profili. Il Milan però potrebbe insistere, anche perché l’arrivo di un nuovo centravanti permetterebbe ai rossoneri di cedere in prestito il giovane Colombo, che avrebbe così l’opportunità di mettersi in mostra altrove, con più spazio e minutaggio a disposizione.