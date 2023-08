Valentino Lazaro torna a vestire la maglia del Torino . Il club granata ha trovato l’accordo con l’Inter per il trasferimento, questa volta a titolo definitivo, dell’esterno austriaco. Sarà lui il sostituto di Singo, ceduto dal Toro al Monaco. Lazaro arriva per quattro milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

I numeri della scorsa stagione al Toro

Il classe 1996 faceva già parte della rosa di Juric nella stagione 2022/23, era arrivato in prestito con diritto di riscatto, che però non era stato esercitato dal Torino. Per lui sono state 23 le presenze con 4 assist in campionato. Lazaro era stato anche condizionato da un infortunio al legamento collaterale che l’ha tenuto lontano dai campi per qualche mese ad inizio 2023.