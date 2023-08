L' Inter bussa alla porta del Bayern per Benjamin Pavard, difensore classe 1996. Operazione non semplice , ma i nerazzurri hanno di fatto iniziato una trattativa con il club tedesco.

Inter-Pavard, le cifre

L'Inter è su Pavard. La dirigenza nerazzurra ha formulato una prima offerta ufficiale al Bayern Monaco per il francese: proposta da circa 25 milioni di euro. No da parte dei tedeschi, che per lasciar partire Pavard chiedono una cifra di poco superiore ai 30. Iniziata a tutti gli effetti una trattativa, con l'Inter che è forte della volontà del giocatore di venire in Italia nonostante la concorrenza della Premier League.