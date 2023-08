"A Istanbul amato sin dal primo minuto"

L'esperienza turca ha segnato in positivo la vita e la carriera del centrocampista italiano, che su Instagram spende parole al miele per la sua ormai ex squadra: "Oggi lascio un club fantastico e non riesco ad esprimere quanto io sia grato di aver fatto parte di questa splendida famiglia. Insieme abbiamo dimostrato che niente è impossibile quando siamo uniti. "Lion's family" sei parte del mio cuore e prometto di non dimenticarlo mai".