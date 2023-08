L' Inter continua a lavorare con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard . Aumenta la fiducia e l'ottimismo del club nerazzurro, con il difensore francese classe '96 che sta spingendo per trasferirsi nella squadra di Inzaghi . Prosegue la trattativa tra i club: difficile che un accordo possa arrivare nella giornata di domenica, ma l'Inter spera che quella di lunedì possa essere una giornata importante per arrivare all'intesa con i bavaresi.

Marotta a Sky Sport: "Pavard ha espresso la volontà di venire da noi"

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, prima del match di campionato contro il Monza, ha commentato a Sky Sport di Pavard: "In una negoziazione la volontà del giocatore è sempre importante e in questo caso il calciatore ha espresso quella di venire da noi. Chiaramente il Bayern è una società molto ricca che difficilmente fa a meno dei suoi giocatori di grande qualità e spessore. Pavard lo conosciamo tutti, ha vinto tanto. Per cederlo i bavaresi dovrebbero trovarne un altro, si innescano anche questi meccanismi numerici, non solo tecnici ed economici. Ma la trattativa è ancora aperta, assolutamente". Intanto nel match d'esordio in Bundesliga tra il Bayern Monaco e il Werder Brema (4-0 per i bavaresi), Tuchel ha tenuto Pavard in panchina per tutta la partita.