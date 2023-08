L'amministratore delegato dell'Inter ha parlato a 'Radio Tv Serie A' del mercato nerazzurro, ancora nel vivo: "Annuncio oggi di Pavard? No, ma siamo messi bene. Correa vuole spazio, se vuole andare via cercheremo di accontentarlo". Possibilità Alexis Sanchez: "Era andato via a malincuore e ora ha lanciato segnali di ritorno". Su Lukaku: "Una delusone profonda" INTER-PAVARD, ORE DECISIVE - LE NOTIZIE DI MERCATO IN DIRETTA

"Annuncio di Pavard oggi? No, oggi no, ma siamo messi bene. Abbiamo puntato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi" - a dirlo è Giuseppe Marotta, l'Ad dell'Inter è intervenuto a Radio Tv Serie A toccando diversi temi sul mercato: "Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani, ci vuole equilibrio". Aprendo anche al ritorno di Alexis Sanchez - oggi svincolato dopo l'ultima esperienza a Marsiglia - e di un possibile addio di Correa: "Lui vuole spazio e non siamo indifferenti alle sue richieste, cercheremo di accontentarlo se vuole andare via. E fa piacere che Sanchez voglia tornare. Sanchez è veramente un campione, ha grande passione per il suo lavoro. E' andato via a malincuore e ora ha lanciato segnali di ritorno, questo è vero".

"Lukaku in Italia? Penso di no" Non poteva mancare il tema Lukaku: "E' stata una delusione umana, molto profonda. Non so cosa farà ora, non mi interessa. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni, ma non so cosa accadrà". al club Inter, cosa possono dare Arnautovic e Thuram

Onana e il mercato arabo Dunque tanti altri argomenti da Onana ("La sua cessione allo United è stata un'operazione assolutamente positiva, economicamente non potevamo concorrere") all'Arabia Saudita: "Devo dire che non eravamo preparati. Dal punto di vista dello spettacolo la qualità è scesa, hanno preso ventidue giocatori di fascia importante. Questo non è il fenomeno cinese. Anche a noi sono arrivate e continuano ad arrivare proposte. Non escludo arrivino richieste per altri giocatori ma adesso, con il mercato verso la fine, è impossibile trasferire chi ha un certo peso specifico nella squadra".