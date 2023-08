Seguito anche dall'Inter, ora la Premier League nel futuro di Beto?

Accostato anche all'Inter prima che i nerazzurri virassero su altri obiettivi, Beto potrebbe salutare l'Italia direzione Premier League. A convincere l'Everton a bussare alla porta dell'Udinese, i numeri dell'attaccante che nell'ultima stagione ha trovato il gol in 10 occasioni. Arrivato in A nel 2021, il portoghese è sceso in campo con la maglia bianconera in 65 match: per lui un totale di 22 reti. A secco dopo il primo impegno in A della stagione contro la Juventus (dove è rimasto in campo per 75 minuti), mentre il primo sigillo della stagione è arrivato in Coppa Italia nel 4-1 al Catanzaro.