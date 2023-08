Beto-Everton, trattativa ai dettagli

I numeri di Beto con l'Udinese

Arrivato all’Udinese nell’estate del 2021 dal Portimonense, il portoghese Beto ha collezionato in totale 22 gol (11 nella Serie A 2021-2022, 10 in quella 2022-2023 e una rete in Coppa Italia), oltre a 3 assist in 65 presenze tra tutte le competizioni con la maglia bianconera. In questa stagione, l'unica rete fin qui realizzata in gare ufficiali è quella in Coppa Italia dello scorso 11 agosto ai danni del Catanzaro: 4-1 il risultato finale.