Proposta ufficiale agli azzurri da parte del club olandese, ex squadra del messicano: 10 milioni di euro di base fissa più bonus per strappare il sì a De Laurentiis. Affare di mercato in fase avanzata: contatti in corso tra i due club per raggiungere un'intesa

Contatti continui per trovare l'accordo definitivo. Napoli e Psv sono al lavoro per il passaggio di Hirving Lozano in Olanda: per il messicano si tratterebbe di un ritorno dopo la precedente esperienza dal 2017 al 2019.

Lozano-Psv, l'offerta al Napoli Il futuro del messicano potrebbe essere lontano da Napoli. È proprio il Psv, club dal quale gli azzurri prelevarono Lozano nell'estate del 2019 per oltre 40 milioni di euro, a voler nuovamente il classe 1995. Offerta ufficiale a De Laurentiis: 10 milioni di euro più bonus. Contatti in corso tra i due club e trattativa in fase avanzata. Non è da escludere che il Napoli chieda una cifra leggermente superiore, ma essendo il giocatore in scadenza nel 2024 si lavorerà per arrivare a un'intesa. In caso di addio, gli azzurri tornerebbero sul mercato per trovare un sostituto. approfondimento Champions League, le fasce per il sorteggio

Napoli, i numeri di Lozano 155 i match ufficiali disputati in maglia Napoli da Lozano: 30 reti e 17 assist in azzurro per il messicano. Nella stagione 2020-2021 il suo miglior bottino in A con 15 gol (tra Serie A, Europa League e Coppa Italia) e 5 assist totali.