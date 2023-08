La proposta ufficiale da parte del Psv è già arrivata sul tavolo del Napoli: 10 milioni di euro più 5 di bonus, obiettivo riportare in Olanda l’ex Hirving Lozano (ha giocato con il Psv dal 2017 al 2019), in scadenza di contratto con il club azzurro nel 2024. Non è da escludere che il Napoli chieda una cifra leggermente superiore prima di dare il via libera definitivo, ma essendo il giocatore in scadenza nel 2024 si lavorerà per arrivare a un'intesa. Se Lozano partirà, il Napoli tornerà sul mercato per sostituirlo e un nome che piace molto agli uomini mercato azzurri è quello di Albert Gudmundsson, attaccante esterno classe 1997 del Genoa. La trattativa con i rossoblù, eventualmente, non sarebbe comunque semplice.