Il giocatore messicano è vicino a tornare in Olanda. Affare arrivato ai dettagli, con Lozano pronto a partire per indossare nuovamente la maglia del Psv, squadra dalla quale il Napoli lo prelevò per circa 40 milioni di euro nell'estate del 2019

Lozano a un passo dal Psv. E intanto arriva Lindstrom

Nella giornata di sabato, era arrivata la proposta ufficiale da parte del Psv: 10 milioni di euro più 5 di bonus, con l'obiettivo di riportare in Olanda l’ex Hirving Lozano che ha giocato con il Psv dal 2017 al 2019, e in scadenza di contratto con il club azzurro nel 2024. Nonostante gli interessi da parte della MLS e di diverse società saudite, alla fine a spuntarla è il Psv, a un passo dal dare nuovamente il benvenuto al giocatore messicano. Per un esterno che saluta, uno è pronto ad arrivare: visite mediche per Lindstrom, che in mattinata si è presentato a Villa Stuart per sottoporsi ai test fisici di rito. Per lui contratto fino al 2028 e ingaggio da 2.3 milioni di euro a stagione. Operazione con l'Eintracht in prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni.