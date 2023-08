Dopo l'arrivo nella giornata di ieri sull'aereo pilotato da Dan Friedkin e il primo bagno di folla con migliaia di tifosi in attesa, si attende solo l'ufficialità di Romelu Lukaku alla Roma. Operazione in prestito con il Chelsea: 7 milioni di euro ai 'Blues' e ingaggio da 7,5 per il centravanti belga. Possibilità di vederlo nella lista dei convocati per la sfida di venerdì sera contro il Milan all'Olimpico

