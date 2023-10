L'attaccante belga, dal ritiro della sua nazionale, torna a parlare dell'ultima estate di mercato che l'ha visto protagonista: "Se dicessi come sono andate veramente le cose, rimarreste scioccati. Ringrazio Nainggolan per aver dato il mio contatto alla Roma. Gli errori in finale di Champions? Un giorno capirete perché non ero presente con la testa..."

“La maggior parte delle persone qui presenti mi conosce”, ha detto in conferenza stampa. “Sapete che non mi piace girare intorno alle cose. Parlerò a suo tempo, ma se davvero dicessi come sono andate le cose la scorsa estate, tutti rimarrebbero scioccati . Ci sono stati momenti in cui potevo davvero esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Invece mi sono concentrato su quello che posso fare meglio: giocare a calcio. E ho lavorato duramente per tutta l’estate. Devo anche ringraziare Radja Nainggolan per aver dato il mio contatto alla Roma ”.

“Non parlo tanto fuori dal campo, non è nel mio stile”, le sue parole. “Preferisco parlare sul campo. Ma a volte è anche bello che si dica alla gente cosa è successo e cosa non è successo. Credo che un giorno lo farò . Perché non adesso? Voglio mantenere la mia attenzione sul calcio , ora che sono in forma. Spesso quando dico le cose vengono tolte dal contesto, e non voglio farlo”.

Protagonista della più classica "telenovela" di mercato , con l'Inter decisa a puntare forte su di lui che interruppe ogni trattativa dopo aver scoperto che l'attaccante aveva avuto contatti con altri club (tra cui la Juventus), Lukaku - che alla fine è rimasto in Italia, firmando con la Roma - dice la sua su come è andata . O meglio, lascia intendere che la realtà dei fatti sia diversa e "scioccante".

Romelu Lukaku torna a parlare dell'ultima estate di mercato, e lo fa dal ritiro del Belgio , dopo la convocazione ricevuta per prendere parte con la sua nazionale alle gare di qualificazione per i prossimi Europei (contro Austria e Svezia).

"Io come LeBron James"

“Sono state dette tante cose non vere sul mio conto. Sapete che il 90% di quello che dicono i media non è vero – dice in risposta ai giornalisti presenti, ridendo – ed è difficile restare calmi e stare zitti. Ho preso esempio da LeBron James… anche se non sono LeBron. Mi riferisco alla sua mentalità, a come riesce ogni volta a dire “eccomi, sono qui”. Quindi durante l’estate vedevo un po’ quello che scrivevano, ma io mi sono allenato e mi sono detto: ‘Quando avrò l’occasione di dimostrare sul campo, lo farò’. Le critiche per le occasioni mancate nella finale di Champions League con l’Inter? I primi giorni ero un po’ a nervoso. Ma poi, quando racconterò come è stato l’avvicinamento alla finale, capirete perché non fossi presente con la testa”.



Infine, sul possibile approdo nel campionato saudita, che in estate l’ha tentato dopo aver portato in Arabia tanti altri campioni dall’Europa: “Sono stato onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma dopo averci parlato non ero completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa”.